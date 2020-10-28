Trabzonspor'da Edgar ve Hugo beğenildi ama rakamlara kötü yansıdı!

Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve ilk 6 sıradaki takımlar arasında en çok gol yiyen ekip olan Trabzonspor'da hamlelere rağmen problem çözülmedi.



Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro'ya Vitor Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde toplam 5 gol gördü.



