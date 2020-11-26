Trabzonspor'da Djaniny ilk 11'i zorluyor!

Abdullah Avcı sonrasında galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da hücum hattında belirsizlik var.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Djaniny ilk 11'i zorluyor!
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26 Kasım 2020 10:25
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Ankaragücü maçı öncesi Trabzonspor'da forvet belirsizliği var.

Erzurum karşısında Afobe önemli pozisyonları gole çeviremezken, 62. dakikada kenara gelmişti. Abdullah Avcı, Djaniny'yi ise milli takımdan yorgun gelmesi nedeniyle 84'te oyuna sokmuştu.

Bu ikili arasında büyük rekabet söz konusu. Bir adım önde gözüken Afobe, Ankaragücü filelerini havalandırıp kendini affettirmek istiyor. Djaniny ise hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Performansıyla 11'i zorlayan 29 yaşındaki futbolcunun, ligde şans bulduğu 138 dakikalık bölümde henüz golü yok ve artık siftah yapmayı hedefliyor. Abdullah Avcı, son kararını bugünkü antrenmanda verecek.


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