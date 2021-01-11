Trabzonspor'da Avcı istatistiklerde fark yarattı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelişime ve yükselişe devam eden Trabzonspor'da istatistikler dikkat çekiyor. Futbolun rakamlarına önem veren bir isim olan Abdullah Avcı, 9 maçta 6 galibiyet alırken, birçok verinin artmasından da memnuniyet duyuyor.



Topa sahip olan ve pas oyununu geliştirmeye çalışan bordo-mavililerde maç başına pas yüzdesi yüzde 82.5 seviyelerine çıktı. Maç başına başarı pas rakamı da 372'yi buldu. Bilhassa son Karagümrük ve Göztepe maçlarında bu durum gelişti.



Savunmada da Abdullah Avcı ile 9 lig maçında sadece 5 gol yiyen Karadeniz ekibinde ikili mücadele kazanma yüzdesi yüzde 50'yi geçerek, yüzde 51.3'e, top kapma yüzde 56.3'e çıktı. Hava topu kazanmada da yüzde 53'lük bir başarı yakalandı. Topa sahip olma oranında yüzde 50'lik bir ortalama tutturan Trabzonspor, şimdi hücumu yükseltmeye çabalayacak. Maç başına 8 şut ve 4 isabetli şutu olan Trabzonspor'un yine maç başına gol atma ortalaması 1.1 olarak belirlendi.



Bu ortalamanın en az 1.8 ile 2.0 arasına çıkması gerekiyor. Abdullah Avcı ve teknik heyetin tek beğenmediği rakam galibiyet yüzdesi oldu. Yüzde 41'lik galibiyet yüzdesinin kısa vadede yüzde 50'yi geçmesi hedefleniyor.



İKİ YILDIZ PARLIYOR



Bordo-mavililerde rakamlar gelişirken takımın iki yıldızı Nwakaeme ve Ekuban ön plana çıkıyor. Bu sezon ligdeki 5 golünü de Abdullah Avcı döneminde bulan Ekuban, maç başına 2 şut ortalaması, 1.1 isabetli şut ortalaması ve yüzde 76'lık pas isabetiyle formunu yükseltti.

Nwakaeme de geçen sezonki gibi skor katkısı vermeye devam ediyor. 4 gol 1 asistle oynayan Nijeryalı maç başına 1.7'lik şut ortalamasıyla Ekuban'la beraber en etkili isim. Takımın pas yüzdesi en iyi isim ise yüzde 86.6 ile Lewis Baker oldu.



