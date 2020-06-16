Trabzonspor'a kötü haber: Nwakaeme sakatlandı

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçının 33. dakikasında sol kasığını tutarak kendini yere bıraktı ve oyundan alındı.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'a kötü haber: Nwakaeme sakatlandı
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16 Haziran 2020 21:22
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile oynanan mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Nabil Dirar ve Luiz Gustavo ile mücadele ettiği sırada Nwakaeme, bir anda durdu ve sol kasığını tuttu. Pozisyondan hemen sonra kenara değişiklik işaretinde bulunan Nijeryalı oyuncu, kendini yere bıraktı.

Anthony Nwakaeme daha sonra sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara geldi.

Nwakaeme'nin yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu dahil oldu.



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