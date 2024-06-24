Trabzonspor'un iki yeni transferi İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un anlaştığı John Lundstram ve Borna Barisic, İstanbul'a geldi. Oyuncular, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'un iki yeni transferi İstanbul'a geldi
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24 Haziran 2024 01:33
Trabzonspor'un anlaştığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, İstanbul'a geldi.

İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.

Öte yandan Anthony Nwakaeme transferini açıklayan Trabzonspor'un Ozan Tufan, Cihan Çabak ve Denis Draguş transferlerini de kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Nwakaeme, Cihan ve Ozan kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Romanya ile EURO 2024'te mücadele eden Denis Draguş ise turnuvanın ardından imzaya gelecek.




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