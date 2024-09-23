Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü!

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçta bulduğu bir gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü!
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23 Eylül 2024 21:29
Son güncelleme 23 Eylül 2024 21:35
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında bir golü VAR'dan döndü.

Bordo-mavililer, 59. dakikada yeni transferi Simon Banza ile öne geçti.

Hakem Volkan Bayarslan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyon başlangıcındaki Malheiro - Sorescu mücadelesini izledi.

Hakem Bayarslan, pozisyonu izledikten sonra faul gerekçesiyle golü iptal etti.



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