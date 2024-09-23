Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü!

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında bir golü VAR'dan döndü.
Bordo-mavililer, 59. dakikada yeni transferi Simon Banza ile öne geçti.
Hakem Volkan Bayarslan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyon başlangıcındaki Malheiro - Sorescu mücadelesini izledi.
Hakem Bayarslan, pozisyonu izledikten sonra faul gerekçesiyle golü iptal etti.
Bordo-mavililer, 59. dakikada yeni transferi Simon Banza ile öne geçti.
Hakem Volkan Bayarslan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyon başlangıcındaki Malheiro - Sorescu mücadelesini izledi.
Hakem Bayarslan, pozisyonu izledikten sonra faul gerekçesiyle golü iptal etti.