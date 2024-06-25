Trabzonspor, transferi açıkladı: Denis Dragus

Trabzonspor, Denis Dragus transferi için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Trabzonspor, transferi açıkladı: Denis Dragus
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25 Haziran 2024 13:51
Son güncelleme 25 Haziran 2024 14:06
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Dragus için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Rumen golcü için Standard Liege'ye üç taksit halinde 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncuya ise yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır."

GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'de kiralık olarak geçiren Denis Dragus, çıktığı 35 maçta 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.



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