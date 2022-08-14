Trabzonspor, Shomuradov için harekete geçti

Edin Visca'nın sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor, hücumun her bölgesinde oynayan Eldor Shomurodov'u kiralamak için düğmeye bastı.



Abdullah Avcı'nın da yıldız futbolcuyu çok istediği öğrenildi.



Roma'nın transferine sıcak baktığı Shomurodov için bordo mavili takım girişimlerini sürdürüyor.



Önümüzdeki hafta içinde İtalyan kulübüyle temas kurulacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.





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