Trabzonspor, Shomuradov için harekete geçti

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Roma forması giyen Eldor Shomurodov için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor, Shomuradov için harekete geçti
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14 Ağustos 2022 13:06
Edin Visca'nın sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor, hücumun her bölgesinde oynayan Eldor Shomurodov'u kiralamak için düğmeye bastı.

Abdullah Avcı'nın da yıldız futbolcuyu çok istediği öğrenildi.

Roma'nın transferine sıcak baktığı Shomurodov için bordo mavili takım girişimlerini sürdürüyor.

Önümüzdeki hafta içinde İtalyan kulübüyle temas kurulacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

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