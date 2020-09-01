Trabzonspor Scarpa için ısrarcı

Brezilya basını, 10 numara arayışında olan Trabzonspor'un Gustavo Scarpa ile ilgilendiğini yazdı.

Haber; Yeni Asır
Trabzonspor Scarpa için ısrarcı
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01 Eylül 2020 12:43
Trabzonspor'un 10 numara transferi için arayışları tam gaz sürerken Brezilya basını, bordo mavililerin Palmieras'ta görev yapan ve on numara pozisyonunda forma giyen Gustavo Scarpa ile ilgilendiğini doğruladı. 

Haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi. Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen Scarpa, bu sezon 10 maça çıktı. Yıldız oyuncu, görev bulduğu 101 dakika içerisinde 1 gol ve asistlik performans sergiledi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu arada Karadeniz ekibi, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

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