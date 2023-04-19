Trabzonspor, Nenad Bjelica ile ilk maçına çıkıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.



Bordo-mavililer, İstanbul'da dün resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.



Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.



En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.



Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.





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