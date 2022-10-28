Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek H Grubu'nda ilk ikiye kalma şansını zora soktu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Bordo-mavililerin golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'dan geldi.
Grubun diğer maçında Ferencvaros, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçın ardından Ferencvaros'un 10 puanla üst turu garantilediği grupta, Monaco 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. 6 puanlı takımlardan Trabzonspor üçüncü, Kızılyıldız ise dördüncü sırada yer alıyor.
Liderlik şansı kalmayan Karadeniz temsilcisi, grubu ikinci sırada tamamlaması halinde turnuvada play-off turu maçlarına çıkacak.
Trabzonspor, grup üçüncüsü olması halinde ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Trabzonspor, son maçında Ferençvaroş'u mutlaka yenmesi gerekiyor.
* Bordo Mavililer, kazandığı takdirde Avrupa'da olmayı garantileyecek.
* Trabzonspor, kazanması halinde Monaco ile Kızılyıldız arasındaki maçın berabere bitmesini veya Kızılyıldız'ın Trabzonspor'dan daha farklı kazanmamasını bekleyecek. Bu ihtimallerde Trabzonspor grup ikincisi olarak UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselecek.
* Beraberlik olursa ve Kızılyıldız ile Monaco da berabere kalırsa Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
* Trabzonspor yenilirse, Monaco'nun da Kızılyıldız'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda bordo mavililer yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Bordo-mavililerin golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'dan geldi.
Grubun diğer maçında Ferencvaros, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçın ardından Ferencvaros'un 10 puanla üst turu garantilediği grupta, Monaco 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. 6 puanlı takımlardan Trabzonspor üçüncü, Kızılyıldız ise dördüncü sırada yer alıyor.
Liderlik şansı kalmayan Karadeniz temsilcisi, grubu ikinci sırada tamamlaması halinde turnuvada play-off turu maçlarına çıkacak.
Trabzonspor, grup üçüncüsü olması halinde ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Trabzonspor, son maçında Ferençvaroş'u mutlaka yenmesi gerekiyor.
* Bordo Mavililer, kazandığı takdirde Avrupa'da olmayı garantileyecek.
* Trabzonspor, kazanması halinde Monaco ile Kızılyıldız arasındaki maçın berabere bitmesini veya Kızılyıldız'ın Trabzonspor'dan daha farklı kazanmamasını bekleyecek. Bu ihtimallerde Trabzonspor grup ikincisi olarak UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselecek.
* Beraberlik olursa ve Kızılyıldız ile Monaco da berabere kalırsa Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
* Trabzonspor yenilirse, Monaco'nun da Kızılyıldız'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda bordo mavililer yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
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