UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi ağırladı.



Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



Temsilcimiz Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin gollerini ise 31 ile 64. dakikalarda Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain attı.



Trabzonspor'da Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı direkten döndü.



Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.





508 GÜN SONRA TARAFTAR GELDİ



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Medical Park Stadı'nda son olarak 2019-2020 sezonunda 15 Mart 2020 tarihinde Medipol Başakşehir maçını izleyen taraftarlar, 508 gün sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.



Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



ABDULLAH AVCI'YA DESTEK



Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Djaniny'nin sağdan yaptığı yerden ortada ceza sahası önünden Hamsik'in şutunda, top üstten dışarı gitti.



11. dakikada soldan son çizgiye inen Nwakaeme'nin içeriye çevirdiği top, Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top, savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.



15. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Nwakaeme kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



24. dakikada Hamsik'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Djaniny'den önce topa müdahale eden Molde savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



27. dakikada topla ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda, kaleci Linde gole izin vermedi.



31. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Hestad'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Bakasetas'ın pasında topla buluşarak ceza sahasına ilerleyen Gervinho'nun şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Linde çeldi.



53. dakikada kullanılan köşe atışında iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.



58. dakikada Trabzonspor tekrar üstünlüğü yakaladı. Djaniny'nin sağ çaprazdan ortasında Vitor Hugo'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1



64. dakikada Molde yeniden eşitliği yakaladı. Mannseverk'in soldan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Brynhildsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2



74. dakikada Trabzonspor üçüncü golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Djaniny, kaleci Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2



85. dakikada Molde, skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahasının sağından Brynhildsen'in yerden pasında Hussain'in şutunda top filelere gitti.



90+3. dakikada Yusuf Sarı, ceza sahası içinde Sinyan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşma, 3-3 sona erdi.



Stat: Medical Park



Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny (Dk. 80 Yusuf Sarı)



Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen (Dk. 83 Bjornbak), Risa, Aursnes, Mannseverk (Dk. 73 Eikrem), Hussain, Hestad (Dk. 83 Breivik), Brynhildsen (Dk. 90 Andersen), Omoijuanfo (Dk. 90 Sigurdarsson)



Goller: Dk. 15 Nwakaeme, Dk. 58 Vitor Hugo, Dk. 74 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 31 ve 64 Brynhildsen, Dk. 85 Hussain (Molde)



Sarı kartlar: Dk. 57 Risa, Dk. 79 Sinyan, Dk. 87 Brynhildsen (Molde), Dk. 87 Bakasetas (Trabzonspor)



