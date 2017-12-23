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Trabzonspor ile Karabükspor 19. randevuda

İki takım arasında oynanan 18 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor

Kaynak: AA
Trabzonspor ile Karabükspor 19. randevuda
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23 Aralık 2017 12:45
Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, Pazar günü Karabük'te yapacakları maçla lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

- Karabük'teki maçlar

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti.

En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak galip gelemedi.

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