Trabzonspor ile Galatasaray 1 puana razı oldu!

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Galatasaray bu sonuçla ligdeki ikinci puan kaybını yaşarken, Trabzonspor da Antalyaspor mağlubiyeti sonrası ikinci puanını kaybetti.



Alınan bu sonucun ardından iki takımın da puanı 7'ye yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Trabzonspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.



AVCI YENİ TRANSFERİNİ SAHAYA SÜRDÜ



Trabzonspor'da ikinci yarı Abdullah Avcı takımın yeni transferi Jean Gbamin'i Siopis'in yerine oyuna dahil ettti.



GOMIS'İ ALDI, BU KEZ OLMADI



Galatasaray'da Okan Buruk ilk değişikliğini 65. dakikada Bafetimbi Gomis'i Haris Seferovic'in yerine alarak yaptı. Ligde oynadığı son iki maçta sonradan girerek attığı gollerle takıman 6 puan kazandıran Gomis'i Okan Buruk bugün yine hamle oyuncusu olarak kullandı.



TORREIRA SAKATLANDI



Galatasaray'da yeni transfer Lucas Torreira topsuz alanda bir anda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncunun yerine Berkan Kutlu dahil oldu.



MUHAMMED TAHA TEPE YILDIZLAŞTI



Trabzonspor'da Uğurcan'ın yokluğunda kaleye geçen genç kaleci Muhammed Taha Tepe, yaptığı kurtarışlarla etkili bir performans ortaya koydu.



TRABZONSPOR'DA 3 FARKLI OYUNCU



Trabzonspor'da hafta içi Kopenhag ile oynanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.



Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet Taha Tepe, Denswil'in yerine Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür'ün yerine Trezeguet forma giydi.



Karadeniz ekibinde kaptanların yokluğunda Vitor Hugo, kaptanlık bandını koluna taktı.



GALATASARAY'DA TEK FARKLI OYUNCU



Galatasaray'da geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı.



Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Leo Dubois, sakatlığı süren Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, Trabzon deplasmanında yer almadı.



İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN



Henüz üçüncü dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde topla buluşan Seferovic'in şutunda kaleci Taha gole izin vermedi.



BU KEZ TRABZONSPOR DENEDİ!



Sol kanattan topla buluşan Trezeguet rakibinden sıyrılıp son çizgiye iner inmez vuruşunu denedi. Savunmaya çarpan top uzak direğin dibinden dışarıya gitti.



NET FIRSATI DJANINY KAÇIRDI



Trabzonspor'da Trezeguet'in arka direğe yaptığı ortada Djaniny boş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan az farkla auta gitti.



MERTENS İLK KEZ 11'DE YER ALDI



Galatasaray'da yeni transfer Dries Mertens Trabzonspor maçında ilk kez 11'de saha çıktı.



İlk yarı iki teknik adam da istediğini sahaya yansıtamadı ve oyuncular soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Boey'un sağdan ortasında yakın mesafeden Mertens'in dokunduğu topu çizgi üzerinde kaleci Muhammet Taha Tepe kontrol etti.



9. dakikada Boey'dan sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet'nin şutunda, savunmaya çarparak kaleci Muslera'yı geçen top az farkla kornere çıktı.



13. dakikada Trezeguet'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.



31. dakikada Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyonda Mertens'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.



40. dakikada Larsen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.



45+1. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta kaleci Muslera, topu kontrole çeldi.





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