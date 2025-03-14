Trabzonspor ile Başakşehir, 34. randevuda

Lig tarihinde geride kalan 33 maçta bordo-mavililerin İstanbul ekibine karşı galibiyetlerde 13-10 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Başakşehir, 34. randevuda
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14 Mart 2025 14:48
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, cumartesi İstanbul'da yapacakları maçla ligde 34. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçın 13'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

İstanbul'da 7 galibiyet

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 7, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor deplasmanda 27 gol atarken 20 gol yedi.

Dış sahada son 11 maçta 2 galibiyet

Trabzonspor, dış sahada İstanbul ekibine son yıllarda galip gelmekte zorlandı.

Rakibinin Süper Lig'e çıktığı ilk 5 sezonda İstanbul'dan galibiyetle dönenen bordo-mavililer, daha sonraki 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Son deplasman galibiyeti Başakşehir'e karşı

Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen bordo-mavililer, dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek elde etti.

Deplasmanda 300 günlük galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, ligin ilk yarısında rakibi karşısında sahasındaki maçı, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

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