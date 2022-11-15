Trabzonspor için bir fırsat daha var

Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yenerse zirve ile fark 3'e düşecek.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için bir fırsat daha var
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15 Kasım 2022 13:42
Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon bir düşüş yaşasa da önemli bir avantaja sahip. O da 1.5 aylık Dünya Kupası arası...

Daha önce hiçbir sezon içinde bu kadar uzun ara olmazken, Karadeniz devi söz konusu periyodu toparlanma fırsatı olarak görüyor. Üstelik Süper Lig'e geri dönüşte Akyazı'da Fenerbahçe derbisi var.

Fırtına, ezeli rakibini yenmesi durumunda zirve ile farkı 3'e indirecek ve tekrar yarışa iddialı şekilde ortak olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasını toparlanma fırsatı olarak görüyor.

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