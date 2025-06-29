29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
15:30
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
18:00
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
18:00
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
18:00
29 Haziran
Molde-KFUM
18:00
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
18:00
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
11:00
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
0-011'
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
14:00
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
13:30
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
13:30
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
14:00
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
14:35
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
16:00
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-152'
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-053'
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
14:00
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
16:00
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
15:00
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
15:00
29 Haziran
Haecken-GAIS
17:30
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
17:30
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
0-014'
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Trabzonspor, Elijah Adebayo'nun peşinde!

Trabzonspor, İngiltere'den dev santraforu listesine aldı.

calendar 29 Haziran 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 11:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: lutontown.co.uk
Trabzonspor, Elijah Adebayo'nun peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı. Bordo-Mavililer, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

HEDEF: FİZİK GÜCÜ YÜKSEK SANTRAFOR

Paul Onuachu ile forvet hattında önemli bir güç kazanan Trabzonspor'un, İngiltere League One ekiplerinden Luton Town'da forma giyen Elijah Adebayo'yu gündemine aldığı öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Karadeniz temsilcisi, 1.93 boyundaki Adebayo'nun fiziksel gücünü ve hava toplarındaki etkinliğini önemli bir avantaj olarak görüyor.


SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki İngiliz santrfor, 2024/25 sezonunda Luton Town formasıyla 41 resmi maçta görev aldı ve 5 gol kaydetti.

Trabzonspor'un oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtilirken, Adebayo'nun transfer listesinde ön sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Elijah Adebayo'nun kulübü Luton Town ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-Mavili yönetimin, önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.