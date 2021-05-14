Trabzonspor dev seriyle bitirme peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Haber; AA
Abone Ol
Trabzonspor dev seriyle bitirme peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2021 14:29
Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.

Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Serkan Asan kart cezaları, Djaniny ve Flavio da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.