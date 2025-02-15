Trabzonspor'dan TFF'ye Uğurcan Çakır çağrısı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçında tribünlerden tepki gören kaleci Uğurcan Çakır hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan TFF'ye Uğurcan Çakır çağrısı
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15 Şubat 2025 23:16
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçında tribünlerden tepki gören kaleci Uğurcan Çakır hakkında açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır'ın haksız bir tepki gördüğünü söyleyen Doğan, TFF'yi konu hakkında göreve davet etti ve şu ifadeleri kullandı;

"Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

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