Trabzonspor'dan Lokomotiv Kuban mağlubiyeti!

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 83-75 yenildi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Rusya ekibi, 19-17 önde tamamladı. Lokomotiv Kuban, devre arasına da 40-33 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 63-52 önde geçiren Rusya temsilcisi, karşılaşmayı 83-75 kazandı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
