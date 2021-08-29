Trabzonspor'dan iki nokta atışı: Gökdeniz ve Efecan

Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca hamleleriyle transfer dönemini kapatmayı planlıyor.

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Trabzonspor'dan iki nokta atışı: Gökdeniz ve Efecan
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29 Ağustos 2021 10:25
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor rotayı yerli oyunculara çevirdi. Son olarak stoper Stephano Denswil'in kadrosuna katan Karadeniz ekibinde yabancı oyuncusu sayısı 13'e yükseldi.

14. Yabancı hakkının 97 doğumlu ya da daha küçük bir yaş grubundaki oyuncu için kullanması gereken bordo- mavililer, mevcut yabancı oyunculardan Djaniny ve Trondsen için gelen tekliflerin de kabul edilebilir düzeyde olmaması nedeniyle yeni politika belirledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan yönetim, kadroda eksik görülen mevkilere rekabeti artırabilecek yerli oyuncu transfer etme kararı aldı. Liste başında Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca'nın yer alması bekleniyor.

Girişimlere önümüzdeki hafta başlayacak olan bordomavililer, kulüpleriyle anlaşılması ve uygun şartların oluşması halinde iki oyuncudan en az birisini kadrosuna katmayı hedefliyor.

.Alanyaspor'da 271 maçta 25 gol+41 asist üreten Efecan Karaca hem kanatta hem 10 numara olarak forma giyebiliyor. 31 yaşındaki yıldızın 7 kez yer aldığı A Milli Takım'da 1 golü var. İki kanatta da oynayan Gökdeniz Bayrakdar, 19 yaşında. Antalyaspor'da 39 maçta 8 gol atarak dikkatleri çeken genç futbolcu, santrfor da oynayabiliyor.


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