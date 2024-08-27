Trabzonspor'da Umut elde kaldı!

Trabzonspor'un kadro planlamasında yer almayan Umut Bozok için menajeri takım arıyor. Ancak tecrübeli forvete herhangi bir teklif gelmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Umut elde kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2024 09:55
Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunun ardından büyük umutlarla transfer ettiği Umut Bozok, hem bekleneni veremedi hem de bir türlü takımdan ayrılamadı.

Yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen ve resmi maçların kadrosuna dahi alınmayan 27 yaşındaki forvetin menajeri kulüp arayışında olsa da henüz Trabzonspor'a resmi bir teklif kalmadı. Trabzonspor da bonservis bedeli elde etmeden oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor.

Trabzonspor bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Umut Bozok'a anlaşmaya göre 2024-2025 futbol sezonu için 36 milyon 750 bin TL garanti ücret ödeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery