Trabzonspor'da Umut Bozok imzaya kaldı!

Trabzonspor , Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile yapılan görüşmelerde sonunda mutlu sona ulaştı.Başarılı oyuncunun kulübü Lorientile anlaşma sağlandı. Kiralık olarak gelmesi de gündeme gelen Umut, bonservisiyle takıma katılacak. Galatasaray 'ın da transfer listesinde olan santrfor, Bordo-Mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.Umut en geç yarına kadar Trabzon'a gelip formalı pozu verecek. İşin bu denli uzamasının nedeni kulüpler arasında devam eden pazarlıklardı.Edinilen bilgiye göre Fırtına ,transferi 2.5 milyon Euro bonservis, sonraki satışından Fransızlar'a yüzde 10 pay şeklinde neticelendirdi. Umut'a da yıllık 1.2 milyon Euro ücret ödeneceği, bu rakamın bonuslarla 1.5'u bulacağı ifade edildi.