Trabzonspor'da, Ümraniyespor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 2 Eylül Cuma günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın antrenmanda yer almadığı öğrenildi.
Trabzonspor, salı gününü izinli geçirdikten sonra 31 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın antrenmanda yer almadığı öğrenildi.
Trabzonspor, salı gününü izinli geçirdikten sonra 31 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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