Trabzonspor'da son aday Mario Rui

Trabzonspor'a İtalya'dan bir iddia geldi.



Çizme basını, Fırtına'nın Napoli'den Mario Rui'yi kiralamak istediğini yazdı. G.Saray'ın da Rui'yi istediği iddia edilirken, Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Portekizli sol bekin takımdan ayrılabileceği vurgulandı.



Geçen sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan 30 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin de bulunduğu ancak iki Türk kulübünün transfer için ısrarcı olduğu da ifade edildi.



MARİO RUİ KİMDİR?



2018'den bu yana Napoli'de 132 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi. Rui 2018 Dünya Kupası'nda da oynadı. Kariyeri boyunca 329 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol atıp 16 tane de asiste imza attı.



