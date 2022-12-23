Trabzonspor'da Lahtimi'nin gözü formada

Son dönemde Naci Ünüvar ve Arif Boşluk gibi genç isimlere daha fazla forma şansı veren Abdullah Avcı, Montasser Lahtimi'yi de takıma monte etmeye hazırlanıyor.
Faslı yıldızın antrenmanlardaki görüntüsünden memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, "Keşke pasaport sorunu yaşamayıp, Antalya kampında bizimle olsaydı" dedi.
Genç kanat oyuncusunun, derbiden sonraki sıkışık fikstürde şans bulması bekleniyor.
Faslı yıldızın antrenmanlardaki görüntüsünden memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, "Keşke pasaport sorunu yaşamayıp, Antalya kampında bizimle olsaydı" dedi.
Genç kanat oyuncusunun, derbiden sonraki sıkışık fikstürde şans bulması bekleniyor.