Trabzonspor'da Lahtimi'nin gözü formada

Trabzonspor'da performansı ve istekli görüntüsüyle dikkat çeken Montasser Lahtimi, Abdullah Avıdan forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Lahtimi'nin gözü formada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2022 09:55
Son dönemde Naci Ünüvar ve Arif Boşluk gibi genç isimlere daha fazla forma şansı veren Abdullah Avcı, Montasser Lahtimi'yi de takıma monte etmeye hazırlanıyor.

Faslı yıldızın antrenmanlardaki görüntüsünden memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, "Keşke pasaport sorunu yaşamayıp, Antalya kampında bizimle olsaydı" dedi.

Genç kanat oyuncusunun, derbiden sonraki sıkışık fikstürde şans bulması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ