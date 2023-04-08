Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta 2-0 mağlup oldu.Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada serbest vuruştan Mounir Chouiar ve 76. dakikada penaltıdan Valentin Eysseric attı.Kasımpaşa, 57. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bir gol daha buldu. Hakem Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Şeker, pozisyon başlangıcında Mustafa'nın Eren Elmalı'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.Trabzonspor'da oyuna ikinci yarının başında dahil olan Edin Visca, sadece 21 dakika sahada kalabildi. Bosnalı futbolcu, sakatlığının ardından 67. dakikada oyundan çıktı ve yerini Marek Hamsik'e bıraktı.Bu sonucun ardından Trabzonspor ligde 2, toplamda ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Bordo-mavililer hafta arasında da kupa maçında MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybetmişti. Kasımpaşa ise yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçta hanesine 3 puanı yazdı.Trabzonspor, ligde 44 puanda kaldı. Kasımpaşa, 32 puana yükseldi.Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşan Kasımpaşa ile Trabzonspor'un teknik ekiplerinin başında yeni isimler yer aldı.Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra yerine getirilen yardımcısı Orhan Ak'ın da görevi 3 maç sürdü.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne elenen Trabzonspor'da Orhan Ak'ın istifa etmesiyle bordo-mavili ekibi Kasımpaşa müsabakasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu hazırladı.Derelioğlu, ligin 28. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta teknik sorumlu unvanıyla takımın başında sahaya çıktı.Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, son yapılan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa maçına Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Lazar Markovic ve Maxi Gomez ilk 11'iyle çıktı.Bordo-mavili ekibin yedek kulübesinde ise Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Umut Bozok, Edin Visca, Marek Hamsik, Bruno Peres, Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi ve Arif Boşluk görev bekledi.Derelioğlu, bordo-mavililerin 3-1 yenilerek kupaya çeyrek finalde veda ettiği MKE Ankaragücü karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Visca ile Peres'i Kasımpaşa karşısında yedeğe çekti. 61 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Bakasetas ile Eren'i oynattı.Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş, lacivert-beyazlılardaki 3. dönemindeki ilk sınavına çıktı.Selçuk İnan ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kemal Özdeş, ilk sınavını Trabzonspor karşısında verdi.Kemal Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.2018'de Kasımpaşa'nın başındaki son maçına 4-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Özdeş, 2019'daki ikinci dönemine ise 1-1'lik Trabzonspor beraberliğiyle başlamıştı.Kemal Özdeş, üçüncü dönemindeki ilk maçına da Trabzonspor karşısında çıktı.Tecrübeli teknik adam, maçta Günay Güvenç, Fabiano Silva, Tarkan Serbest, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Mustafa Eskihellaç, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Haris Hajradinovic, Mounir Chouiar ve Mamadou Fall ilk 11'ini sahaya sürdü.Lacivert-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Erdem Canpolat, Ryan Donk, Tunay Torun, Fode Koita, Ahmed Ben Ouanes, Ahmet Emin Engin, Stephane Bahoken, Mickael Tırpan, Aytaç Kara ile Florent Hadergjonaj yer aldı.15. dakikada Bakasetas'ın uzun ve derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta kaleci Günay meşin yuvarlağı güçlükle önledi.21. dakikada Eysseric'in uzaktan şutunda kaleci Uğurcan soluna gelen ve yerden seken topu uzanarak kornere çeldi.29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Chouiar, düzgün bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinde, sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdülkadir'in şutunda top, kaleci Günay'dan döndü.Mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlılar 1-0 önde bitirdi.51. dakikada Fall'ın ceza sahası sağ köşesinden şutunda kaleci Uğurcan sağına yatarak son anda dokunduğu topu kornere çeldi.55. dakikada Fall'ın penaltı noktası gerisinden vuruşunda, Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.57. dakikada Kasımpaşa'nın Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasa kendi yarı sahasından hareketlenen Mustafa, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Burak Şeker, önce gol kararı verdi. Şeker, VAR'daki Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve Mustafa'nın koşusuna başlarken Eren Elmalı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.68. dakikada Malsa'nın sağdan pasını ceza yayı gerisinde alan Chouiar, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta giderken ev sahibi ekip net bir gol fırsatından yararlanamadı.75. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası hafif sol çaprazında topla buluşan Fall, Denswil'den sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıda topun başına geçen Eysseric, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-0.85. dakikada Hamsik'in soldan ortasında altıpasta iyi yükselen Gomez uygun durumda topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden yere gelen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.Karşılaşma, lacivert-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Recep Tayyip ErdoğanBurak Şeker, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin GözütokGünay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Djilobodji, Yasin Özcan, Malsa, Mustafa Eskihellaç (Dk. 77 Bahoken), Hajradinovic (Dk. 77 Mickael Tırpan), Eysseric (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Chouiar (Dk. 88 Ben Ouanes), Fall (Dk. 90+4 Ahmet Emin Engin)Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Visca-Dk. 66 Hamsik), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Umut Bozok), Bakasetas, Markovic (Dk. 80 Bardhi), GomezDk. 29 Chouiar, Dk. 76 Eysseric (Penaltıdan) (Kasımpaşa)