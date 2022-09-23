Trabzonspor'da, Kayseri mesaisi başladı

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da, Kayseri mesaisi başladı
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23 Eylül 2022 22:02
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Bordo-mavililer, cumartesi yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

 

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