Trabzonspor'da Boateng bekleyişi

BOATENG BELİRSİZLİĞİ

Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng'e kancayı takan Trabzonspor, transferde belirsizlik yaşıyor.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın,dediği 33 yaşındaki oyuncunun kulübüne sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapılmıştı. Ancak geçen iki hafta içinde ne Fransız ekibinden ne de oyuncudan net bir cevap gelmedi. Birçok kulüple temasta olduğu konuşulan Boateng'in menajeri, Lyon'da da kalabileceklerini söyledi.Önceliği yıldız futbolcuya veren Trabzonspor, alternatif isimlerle de görüşüyor.