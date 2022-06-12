Trabzonspor'da Boateng bekleyişi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın alınmasını istediği Boateng'in durumu hala belirsiz. Lyon'a kiralık teklifi yapan bordo-mavililer, ne Fransızlardan ne de tecrübeli stoperden henüz net bir cevap alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da Boateng bekleyişi
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12 Haziran 2022 12:57
Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng'e kancayı takan Trabzonspor, transferde belirsizlik yaşıyor.

BOATENG BELİRSİZLİĞİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Ekonomik olarak zorlamazsa alınmasını isterim" dediği 33 yaşındaki oyuncunun kulübüne sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapılmıştı. Ancak geçen iki hafta içinde ne Fransız ekibinden ne de oyuncudan net bir cevap gelmedi. Birçok kulüple temasta olduğu konuşulan Boateng'in menajeri, Lyon'da da kalabileceklerini söyledi.

Önceliği yıldız futbolcuya veren Trabzonspor, alternatif isimlerle de görüşüyor.






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