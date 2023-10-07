Trabzonspor'da Bjelica kararı!

Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet ve sergilediği kötü performans sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.
Bu toplantının ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı çıktı. Bordo-mavili yönetim, Bjelica ile ayrılığı resmiyete dökmek için girişimlere başladı. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler başladı.
Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı. Hırvat teknik adam, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.
Bu toplantının ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı çıktı. Bordo-mavili yönetim, Bjelica ile ayrılığı resmiyete dökmek için girişimlere başladı. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler başladı.
Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı. Hırvat teknik adam, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.