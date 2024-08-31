Trabzonspor'da beklenmedik ayrılık!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşanıyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un yıldız ismi Trezeguet, Katar ekibi Al-Rayyan'a kiralandı.
Trabzonspor ile Al-Rayyan, Trezeguet'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Bununla birlikte Trezeguet, Al-Rayyan'ın gönderdiği özel uçakla Trabzon'dan ayrılarak Katar'a gitti.
29 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022 yılında Aston Villa'dan 4 milyon euroya transfer edildi. Bordo mavili takımın formasını 76 kez terleten Mısırlı, 25 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un yıldız ismi Trezeguet, Katar ekibi Al-Rayyan'a kiralandı.
Trabzonspor ile Al-Rayyan, Trezeguet'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Bununla birlikte Trezeguet, Al-Rayyan'ın gönderdiği özel uçakla Trabzon'dan ayrılarak Katar'a gitti.
29 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022 yılında Aston Villa'dan 4 milyon euroya transfer edildi. Bordo mavili takımın formasını 76 kez terleten Mısırlı, 25 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.