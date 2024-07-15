Trabzonspor'da 9 futbolcu forma şansı bulamadı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bazı isimler teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüen giremedi.
Kamp kadrosunda yer alan futbolcular arasında 9 isim iki hazırlık maçında süre alamadı. Murat Cem, Fountas, Göktan, Veysel, Ahmet Doğan ve Zekeriya tercihen süre alamazken; Abdurrahman ve Hüseyin sakatlık nedeniyle, Draguş ise kampın son bölümünde katıldığı için oynayamadı.
Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, ilk Avrupa maçından sonra kadroyu daraltacak.
Kamp kadrosunda yer alan futbolcular arasında 9 isim iki hazırlık maçında süre alamadı. Murat Cem, Fountas, Göktan, Veysel, Ahmet Doğan ve Zekeriya tercihen süre alamazken; Abdurrahman ve Hüseyin sakatlık nedeniyle, Draguş ise kampın son bölümünde katıldığı için oynayamadı.
Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, ilk Avrupa maçından sonra kadroyu daraltacak.
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