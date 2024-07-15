Trabzonspor'da 9 futbolcu forma şansı bulamadı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen 9 isim hazırlık maçlarında süre alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da 9 futbolcu forma şansı bulamadı
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15 Temmuz 2024 10:29
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bazı isimler teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüen giremedi.

Kamp kadrosunda yer alan futbolcular arasında 9 isim iki hazırlık maçında süre alamadı. Murat Cem, Fountas, Göktan, Veysel, Ahmet Doğan ve Zekeriya tercihen süre alamazken; Abdurrahman ve Hüseyin sakatlık nedeniyle, Draguş ise kampın son bölümünde katıldığı için oynayamadı.

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, ilk Avrupa maçından sonra kadroyu daraltacak.

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