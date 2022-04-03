Trabzonspor - Beşiktaş maçında tartışmalı an!

Beşiktaş, Trabzonspor maçının 28. dakikasında penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor - Beşiktaş maçında tartışmalı an!
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03 Nisan 2022 21:06
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında siyah beyazlılar penaltı bekledi.

Mücadelenin 28. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında, Rachid Ghezzal pasını penaltı noktası civarındaki Michy Batshuayi'ye pasını verdi. Belçikalı oyuncu topu çekip vuruş açısını düzeltmek istedi ancak top ayağından açıldı. Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Erkan Engin'in pozisyonu incelemesini bekledi. VAR'dan pozisyonu izlemek için uyarı gelmeyince mücadele taçla devam etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve futbolcular, devam kararı sonrası itirazda bulundular.

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