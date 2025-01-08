Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.
Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif; Mendy, Umut; Visca, Cham, Ozan; Banza
Alanyaspor: Mert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian.
- Geçen yıl final oynamıştı
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.
Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.
Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.
Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif; Mendy, Umut; Visca, Cham, Ozan; Banza
Alanyaspor: Mert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian.
- Geçen yıl final oynamıştı
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.
Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.