Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler
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08 Ocak 2025 16:48
Son güncelleme 08 Ocak 2025 17:16
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.

Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif; Mendy, Umut; Visca, Cham, Ozan; Banza


Alanyaspor: Mert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian.

- Geçen yıl final oynamıştı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.

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