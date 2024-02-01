Trabzonspor'a, Rafa Mir'den kötü haber

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Rafa Mir, Valencia'ya transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'a, Rafa Mir'den kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 18:36
Kış transfer döneminde kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen ve gözünü Rafa Mir'e çeviren Trabzonspor'a kötü haber geldi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Valencia, Sevilla'da forma giyen Rafa Mir'i kadrosuna kattı.

Haberin detaylarında 26 yaşındaki İspanyol santrforun sezon sonuna kadar kiralık olarak Valencia forması giyeceği ve 7 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu söylendi.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 22 resmi maça çıkan Rafa Mir bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery