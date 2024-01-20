Trabzonspor'a Japon sağ bek: Daiki Hashioka

Sağ bek arayışlarına devam eden Trabzonspor'da gündeme son olarak VV St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki Daiki Hashioka geldi. Daiki Hashioka kimdir, kaç yaşında nereli? Hakkında merak edilen tüm detayları Günebakış Trabzon Haber olarak sizler için derledik. İşte Ayrıntılar;

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Japon sağ bek: Daiki Hashioka
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20 Ocak 2024 15:05
Son güncelleme 20 Ocak 2024 15:07
Jens Stryger Larsen ile yolları ayıran Trabzonspor sağ bek arayışlarına hız kattı. Bordo Mavili kurmaylar yapılan analiz ve çalışmalar doğrultusunda transfer çalışmalarını sürüdüyor. Bu bağlamda gündeme son olarak Daiki Hashioka geldi.

Daiki Hashioka Kimdir?

Daiki Hashioka; 17 Mayıs 1999 tarihinde Urawa, Saitama şehrinde dünyaya geldi. 1,84 metre boyundaki yetenekli sporcu, Japonya vatandaşıdır. Futbol kariyerinde genellikle Sağ Bek- Orta Saha Sağ mevkiinde başarılı performans sergilemektedir.

Daiki Hashioka'nın Güncel Piyasa Değeri

Daiki Hashioka'nın güncel piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon Euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon Euro'ya kadar çıktı. [Günebakış]

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