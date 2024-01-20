Trabzonspor'a Japon sağ bek: Daiki Hashioka

Jens Stryger Larsen ile yolları ayıran Trabzonspor sağ bek arayışlarına hız kattı. Bordo Mavili kurmaylar yapılan analiz ve çalışmalar doğrultusunda transfer çalışmalarını sürüdüyor. Bu bağlamda gündeme son olarak Daiki Hashioka geldi.
Daiki Hashioka Kimdir?
Daiki Hashioka; 17 Mayıs 1999 tarihinde Urawa, Saitama şehrinde dünyaya geldi. 1,84 metre boyundaki yetenekli sporcu, Japonya vatandaşıdır. Futbol kariyerinde genellikle Sağ Bek- Orta Saha Sağ mevkiinde başarılı performans sergilemektedir.
Daiki Hashioka'nın Güncel Piyasa Değeri
Daiki Hashioka'nın güncel piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon Euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon Euro'ya kadar çıktı. [Günebakış]
Daiki Hashioka Kimdir?
Daiki Hashioka; 17 Mayıs 1999 tarihinde Urawa, Saitama şehrinde dünyaya geldi. 1,84 metre boyundaki yetenekli sporcu, Japonya vatandaşıdır. Futbol kariyerinde genellikle Sağ Bek- Orta Saha Sağ mevkiinde başarılı performans sergilemektedir.
Daiki Hashioka'nın Güncel Piyasa Değeri
Daiki Hashioka'nın güncel piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon Euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon Euro'ya kadar çıktı. [Günebakış]