Towns'a sezon öncesinde, sarhoş bir sürücü çarpmış!

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, ölü sezon döneminde Güney Kaliforniya'da sarhoş bir sürücünün arabasıyla kendisine çarptığını açıkladı.Towns, 2020-21 sezonunun başlamasından hemen önce başına gelen ve Los Angeles'ta hastaneye kaldırılmasına sebep olan bir olayı ortaya çıkardı.Towns, Instagram'daki bir soru-cevap oturumunda, atlattığı tüm badirelere rağmen nasıl güçlü kaldığı sorulduğunda, kız arkadaşı Jordyn Woods'a atıfta bulunarak şunları yazdı:Kaza ve Towns'ın hastanede kalışı ile ilgili kesin ayrıntılar ise halen bilinmiyor.