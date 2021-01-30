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Towns'a sezon öncesinde, sarhoş bir sürücü çarpmış!

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, ölü sezon döneminde Güney Kaliforniya'da sarhoş bir sürücünün arabasıyla kendisine çarptığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, ölü sezon döneminde Güney Kaliforniya'da sarhoş bir sürücünün arabasıyla kendisine çarptığını açıkladı.

Towns, 2020-21 sezonunun başlamasından hemen önce başına gelen ve Los Angeles'ta hastaneye kaldırılmasına sebep olan bir olayı ortaya çıkardı.

Towns, Instagram'daki bir soru-cevap oturumunda, atlattığı tüm badirelere rağmen nasıl güçlü kaldığı sorulduğunda, kız arkadaşı Jordyn Woods'a atıfta bulunarak şunları yazdı:

"Kadınım, bana kimsenin bilmediği kadar destek oldu. Annem ve aile üyelerimin ölmesinden (biri onun doğum günündeydi), sezon öncesinde Los Angeles'ta sarhoş bir şoförün bana çarpması sonrası (bilginiz olsun, öğleden sonra saat 2'de olmuştu) gece hastanede benimle kalarak rehabilitasyon sürecimde bana yardımcı olmasından, koronavirüs geçirdiğim döneme kadar, her anımda benim yanımdaydı ve asla desteğini esirgemedi."

Kaza ve Towns'ın hastanede kalışı ile ilgili kesin ayrıntılar ise halen bilinmiyor.




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