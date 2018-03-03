Tottenham - Huddersfield maçında kazanan, 2-0'lık skorla Tottenham oldu. İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesi, Wembley Stadı'nda oynandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 27. ve 54. dakikalarda Koreli yıldız Son Heung-Min'den geldi.
Bu sonucun ardından Tottenham üst üste 3. galibiyetini aldı ve 58 puana yükseldi. Huddersfield ise 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 30 puanda kaldı.
Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacakken, Huddersfield ise evinde Swansea'yi konuk edecek.
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Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 27. ve 54. dakikalarda Koreli yıldız Son Heung-Min'den geldi.
Bu sonucun ardından Tottenham üst üste 3. galibiyetini aldı ve 58 puana yükseldi. Huddersfield ise 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 30 puanda kaldı.
Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacakken, Huddersfield ise evinde Swansea'yi konuk edecek.
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