Tottenham, ligde 7 maç sonra güldü

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford'u 2-0 mağlup etti. Tottenham, ligde 7 maç sonra ilk kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, ligde 7 maç sonra güldü
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02 Şubat 2025 19:16
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi. 

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, 7 maç sonra ilk kez kazandı ve  27 puana yükseldi. Brentford ise 31 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.

 
 
 

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