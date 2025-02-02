İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vitaly Janelt ve 87. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, 7 maç sonra ilk kez kazandı ve 27 puana yükseldi. Brentford ise 31 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.
Ligde bir sonraki hafta Tottenham, Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise West Ham'a konuk olacak.