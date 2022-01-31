Tottenham, Juventus'tan iki ismi kadrosuna kattı!

JUVENTUS RAKAMLARI AÇIKLADI

Tottenham, Juventus'tan iki orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.İngiliz ekibinden yapılan duyuruda; Dejan Kulusevski ve Rodrigo Bentancur transferlerinin resmiyete döküldüğü ve sözleşme detayları paylaşıldı.Dejan Kulusevski'nin 1,5 yıllık kiralık olarak transfer edildiği ve satın alma opsiyonunun olduğu belirtildi. Rodrigo Bentancur için bonservis ile ilgili bilgilendirme yapılmazken, 24 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.Öte yandan iki transfer için Juventus, rakamları ve şartları da açıkladı.Juventus'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki İsveçli oyuncu Dejan Kulusevski'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına 10 milyon avro karşılığında Tottenham'a kiralandığı belirtildi. Transferde kesin satış için anlaşılan bedelin ise ayrıca ödenecek 35 milyon avro olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Uruguaylı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'un da 19 milyon avro karşılığında yine Tottenham'a bonservisiyle birlikte satışı konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Belirli hedeflere ulaşılması halinde bu meblağın 6 milyon avro daha artacağı belirtildi.