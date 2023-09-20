Tottenham'a Perisic'ten kötü haber

Tottenham'da Hırvat yıldız Ivan Perisic'in sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Tottenham'a Perisic'ten kötü haber
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20 Eylül 2023 16:57
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sahalardan uzun süre uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlanan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Ameliyat edilecek Perisic'in sezonu kapatması bekleniyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 129 maçta 33 gole imza atan Perisic, 2022'de transfer olduğu Tottenham'da ise 50 karşılaşmada 1 gol ve 14 asistle oynadı.

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