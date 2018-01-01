Toscano-Anderson: "Klay, eski halinden bir şey kaybetmemiş"

Golden State Warriors forveti Juan Toscano-Anderson, parkelere dönme hazırlığında olan Klay Thompson'ın "eski halinden hiçbir şey kaybetmediğini" öne sürdü.



Toscano-Anderson, Ocak ayında dönmesi beklenen Klay'in antrenmanlarda her zamanki gibi iyi göründüğünü açıkladı:



"Klay o tarz adamlardan biri. Kendi kendime 'Bu adam bir yıldan fazla bir süredir sakattı ve hala bu seviyede oynayabiliyor.' demiştim.



Bununla birlikte, eski halinden hiçbir şey kaybetmemiş gibi görünüyor. Halen patlayıcı ve şutu da var. Onu sahada bir taraftar ve takım arkadaşı olarak görmek beni gerçekten heyecanlandırıyor."



Klay en son bir NBA maçına 2019 yılının Haziran ayında çıkmıştı ve 31 yaşındaki oyuncu, o zamandan beri sakatlıklar sebebiyle parkelerden uzak kalmıştı.



