Torino'da Emirhan İlkhan kararı!

Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlkhan için İtalyan ekibi kararını verdi.



Beşiktaş'tan ayrılıp Torino'ya giden genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, sadece 85 dakika süre bulabilmişti.



Devre arasında kiralanacağı konuşulan oyuncuyla ilgili İtalya ekibi kararını verdi.



Buna göre genç yıldız adayı takımda kalmaya devam edecek. Emirhan'ın teknik direktör Juric'ten daha fazla süre alması bekleniyor.





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