Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayak ilk yarışını 3. sırada bitirmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 3. oldu
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03 Haziran 2023 17:50
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki beşinci ayak ilk yarışında 3. oldu.

Dünya Superbike Şampiyonasında sezonunun 5. ayağı, Misano Marco Simoncelli Pisti'nde bugün yapılan ilk yarışla başladı.

ALVARO BAUTİSTA 1. SIRADA

Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyumdaki yerini aldı. Yarışa ilk sırada başlayan Ducati pilotu Alvaro Bautista damalı bayrağı da birinci sırada geçerken, bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi de yarışı ikinci sırada tamamladı.

HEDEF BİRİNCİLİK

Pata Yamaha Prometeon takımı ile Toprak, 2. yarışta podyumun zirvesine çıkmak için mücadele edecek.

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