Tolgay Arslan: 'Türkiye'den teklif geldi'

Türkiye'de Beşiktaş ile Fenerbahçe, İtalya'da da Udinese'de oynayan Tolgay Arslan, geçen sezonu Avustralya ekibi Melbourne City'de tamamlamıştı. City'de sezonun en iyi oyuncusu ödülünü alan Tolgay, beklenmedik bir tercih yaparak Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu, hem Hiroshima hem de Türkiye'de bu sezonki şampiyonluk yarışı hakkındaki düşüncelerini anlattı. İşte Tolgay Arslan'ın sözleri
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ"
Avustralya'dan neden ayrıldın?
"Lig hem kalite hem de ekonomik olarak düşüşe geçmeye başlayacaktı. Melbourne'de 1 senede yapmak istediğim her şeyi yaptım. Artık zevk almayacağımı düşündüm. Asya'nın en iyi ligi Japonya'da. Ayrıca ailem Almanya'da ve uçuş süresi de 24'ten 12 saate düştü."
"Sözleşmemi feshettikten sonra normalde Avrupa'ya dönmeyi düşündüm. Almanya ve Türkiye'den teklifler geldi. Ancak ayrıldıktan sonra daha önce Erol Bulut hoca ile çalışan Hiroshima'nın yardımcı antrenörü Serhat Umar ve hocası Michael Skibbe aradı. Çok düşünmeden, teklifi kabul ettim."
Japonya için neler söylersin?
"Daha önce Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Tokyo'ya gelmiştim. Japonya'da insanlar çok saygılı, inanın sokakta yerde çöp aradık ama bulamadık! O kadar temiz bir ülke. Teknolojik olarak Avrupa'nın 20-30 sene ilerisinde diyebilirim. Yakın zamanda yemeğe gittik, siparişi robota verdik, yemeği de O getirdi."
"AVRUPA'YA DÖNECEĞİM"
"Bir gün Avrupa'ya zaten döneceğim ama farklı kültürler görmek istiyorum. Futbolun bana verdiği bu imkanı kullanmak istedim. Dönseydim, belki bir daha buralara gelemeyecektim. Türkçe, Almanca, İtalyanca, İngilizce'yi konuşabiliyorum. Şimdi de Japonca öğrenmeye çalışacağım."
SÜPER LİG YORUMU
"Süper Lig'de yine çok transfer olmaya devam ediyor. Şampiyon olamayan, her şeyi değiştirmek istiyor. Fenerbahçe'ye Jose Mourinho, Beşiktaş'a Giovanni van Bronckhorst geldi. Mourinho elbette çok büyük bir isim. Ancak yabancılar için Türkiye kolay bir lig değil."
"Trabzonspor da iyi oyuncular alıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, önemli isimler aldı. Galatasaray'ın en büyük avantajı, ligi çok iyi bilen hocaları Okan Buruk. Kadrosu da hemen hemen aynı. Yarış Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer ama Beşiktaş da onları bırakmaz."
"Süper Lig'de şampiyon olmak için takım olmak gerekiyor. Çok büyük isimler yeterli olmuyor. Galatasaray'dan örnek verirsem; Türk oyuncuların başarıda payı büyük oluyor. Hangi kulüp, çabuk takım olmayı başarırsa, bir adım öne geçer."
33 yaşındaki orta saha oyuncusu, hem Hiroshima hem de Türkiye'de bu sezonki şampiyonluk yarışı hakkındaki düşüncelerini anlattı. İşte Tolgay Arslan'ın sözleri
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ"
Avustralya'dan neden ayrıldın?
"Lig hem kalite hem de ekonomik olarak düşüşe geçmeye başlayacaktı. Melbourne'de 1 senede yapmak istediğim her şeyi yaptım. Artık zevk almayacağımı düşündüm. Asya'nın en iyi ligi Japonya'da. Ayrıca ailem Almanya'da ve uçuş süresi de 24'ten 12 saate düştü."
"Sözleşmemi feshettikten sonra normalde Avrupa'ya dönmeyi düşündüm. Almanya ve Türkiye'den teklifler geldi. Ancak ayrıldıktan sonra daha önce Erol Bulut hoca ile çalışan Hiroshima'nın yardımcı antrenörü Serhat Umar ve hocası Michael Skibbe aradı. Çok düşünmeden, teklifi kabul ettim."
Japonya için neler söylersin?
"Daha önce Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Tokyo'ya gelmiştim. Japonya'da insanlar çok saygılı, inanın sokakta yerde çöp aradık ama bulamadık! O kadar temiz bir ülke. Teknolojik olarak Avrupa'nın 20-30 sene ilerisinde diyebilirim. Yakın zamanda yemeğe gittik, siparişi robota verdik, yemeği de O getirdi."
"AVRUPA'YA DÖNECEĞİM"
"Bir gün Avrupa'ya zaten döneceğim ama farklı kültürler görmek istiyorum. Futbolun bana verdiği bu imkanı kullanmak istedim. Dönseydim, belki bir daha buralara gelemeyecektim. Türkçe, Almanca, İtalyanca, İngilizce'yi konuşabiliyorum. Şimdi de Japonca öğrenmeye çalışacağım."
SÜPER LİG YORUMU
"Süper Lig'de yine çok transfer olmaya devam ediyor. Şampiyon olamayan, her şeyi değiştirmek istiyor. Fenerbahçe'ye Jose Mourinho, Beşiktaş'a Giovanni van Bronckhorst geldi. Mourinho elbette çok büyük bir isim. Ancak yabancılar için Türkiye kolay bir lig değil."
"Trabzonspor da iyi oyuncular alıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, önemli isimler aldı. Galatasaray'ın en büyük avantajı, ligi çok iyi bilen hocaları Okan Buruk. Kadrosu da hemen hemen aynı. Yarış Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçer ama Beşiktaş da onları bırakmaz."
"Süper Lig'de şampiyon olmak için takım olmak gerekiyor. Çok büyük isimler yeterli olmuyor. Galatasaray'dan örnek verirsem; Türk oyuncuların başarıda payı büyük oluyor. Hangi kulüp, çabuk takım olmayı başarırsa, bir adım öne geçer."
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