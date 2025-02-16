Tolgay Arslan, Japonya'da gündem oldu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tolgay Arslan, Japon takımı Sanfrecce Hiroshima'da sezonun açılış haftasına damgasını vurdu.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; X.com
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Tolgay Arslan, Japonya'da gündem oldu!
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16 Şubat 2025 12:16

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Sanfrecce Hiroshima, Japonya J1. Ligi'nin 2025 sezonunun ilk haftasında Machida Zelvia'ya konuk oldu. Machida GION Stadyumu'nda oynanan maçtan misafir takım 2-1 galip ayrıldı.

26. dakikada Yuki Soma'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Sanfrecce Hiroshima, 59. dakikada Tolgay Arslan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 86. dakikada yerini Sota Koshimichi'ye bıraktı.

Konuk ekibin galibiyet golü ise 77. dakikada Sota Nakamura'dan geldi.

Tolgay Arslan geçtiğimiz hafta Sanfrecce Hiroshima'nın Vissel Kobe'yi 2-0 yenerek Japonya Süper Kupası'nı kazandığı maçta da fileleri havalandırmıştı. 

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