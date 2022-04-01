Tokat Belediye, Yeni Kızıltepespor'u evinde devirdi!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tokat Belediye, Yeni Kızıltepespor'u evinde devirdi!
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01 Nisan 2022 18:22
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Tokat Belediye Plevne 3-1 kazandı.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Hacı Şahin, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Fatih Cihan, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Batuhan Yurdagül, Alperay Demirciler, Onur Kurt, Gürkan Kadir Uz)

Setler: 16-25, 25-14, 25-23, 25-17

Süre: 98 dakika (22, 24, 28, 24 )

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