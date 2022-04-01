Tokat Belediye, Yeni Kızıltepespor'u evinde devirdi!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Tokat Belediye Plevne 3-1 kazandı.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu
Tokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Hacı Şahin, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Fatih Cihan, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)
Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Batuhan Yurdagül, Alperay Demirciler, Onur Kurt, Gürkan Kadir Uz)
Setler: 16-25, 25-14, 25-23, 25-17
Süre: 98 dakika (22, 24, 28, 24 )
Mücadeleyi Tokat Belediye Plevne 3-1 kazandı.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu
Tokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Hacı Şahin, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Fatih Cihan, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)
Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Batuhan Yurdagül, Alperay Demirciler, Onur Kurt, Gürkan Kadir Uz)
Setler: 16-25, 25-14, 25-23, 25-17
Süre: 98 dakika (22, 24, 28, 24 )