Tofaş uzatmada yıkıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımına uzatmada 91-85 mağlup oldu.
Tortona kentinde oynanan mücadelenin devresi 44-41 TOFAŞ üstünlüğüyle geçilirken, normal süre 81-81 berabere tamamlandı. İtalyan ekibi uzatmada rakibini 4 sayıda tutarak galibiyete uzandı.
Bertram Derthona Tortona grupta 4'te 4 yaparken, TOFAŞ üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Tortona kentinde oynanan mücadelenin devresi 44-41 TOFAŞ üstünlüğüyle geçilirken, normal süre 81-81 berabere tamamlandı. İtalyan ekibi uzatmada rakibini 4 sayıda tutarak galibiyete uzandı.
Bertram Derthona Tortona grupta 4'te 4 yaparken, TOFAŞ üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
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