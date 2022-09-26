TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı

FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunun finalinde TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımı 82-78 yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazandı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki maçın ilk çeyreğini 30-22 önde bitiren TOFAŞ, devreyi de 50-44 önde tamamladı.
Maçın 2. devresine kötü başlayan ve üstünlüğü rakibine bırakan TOFAŞ, üçüncü çeyreği 65-58 geride kapattı.
TOFAŞ, son çeyrekte son anları büyük çekişmeye sahne olan maçı 82-78 kazanmayı başardı.
Bu galibiyetle, TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki maçın ilk çeyreğini 30-22 önde bitiren TOFAŞ, devreyi de 50-44 önde tamamladı.
Maçın 2. devresine kötü başlayan ve üstünlüğü rakibine bırakan TOFAŞ, üçüncü çeyreği 65-58 geride kapattı.
TOFAŞ, son çeyrekte son anları büyük çekişmeye sahne olan maçı 82-78 kazanmayı başardı.
Bu galibiyetle, TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
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