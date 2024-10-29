THY EuroLeague'de çift maç haftası

Basketbol THY EuroLeague'de sezonun ikinci çift maç haftasında 18 maç oynanacak.



Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de 6. hafta maçları ve çarşamba günü, 7. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü gerçekleşecek.



Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi olması gereken Maccabi Playtika maçı, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle İstanbul'da yapılmayacak. Karşılaşma Litvanya'nın Zalgiris şehrinde oynanacak. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü da sahasında 7. hafta maçında eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.



Anadolu Efes ise 6. haftada İstanbul'da lider Barcelona'yı ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar 31 Ekim Perşembe günü ise Alba Berlin'le Almanya'da karşı karşıya gelecek.



Ligde bu hafta oynanacak maçların programı ve son puan durumu şöyle:



6. Hafta:



Salı:



20.30 Anadolu Efes-Barcelona (Basketbol Gelişim Merkezi)



21.30 Alba Berlin-Paris Basketbol (Uber Arena)



21.30 Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)



22.15 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Dostluk)



22.30 Baskonia-EA7 Emporio Armani Milan (Buesa Arena)



22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Bayern Münih (Unipol Arena)



30 Ekim Çarşamba:



21.00 Zalgiris-Kızılyıldız (Zalgirio Arena)



22.15 Panathinaikos-LDLC ASVEL (OAKA Altion)



22.45 Partizan-Monaco (Belgrad Arena)



7. Hafta:



31 Ekim Perşembe:



22.00 Alba Berlin-Anadolu Efes (Uber Arena)



22.05 Maccabi Playtika-Real Madrid (Alexandar Nikolic)



22.15 Olympiakos-Barcelona (Barış ve Dostluk)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Virtus Sagafredo Bologna (Unipol Forum)



1 Kasım Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Ülker)



21.00 Zalgiris-Monaco (Zalgirio Arena)



22.00 LDLC ASVEL-Bayern Münih (LDLC Arena)



22.00 Kızılyıldız-Panathinaikos AKTOR (Aleksandar Nikolic)



22.45 Paris Basketbol-Baskonia (Adidas Arena)



